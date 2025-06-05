إعلان

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين لتهنئته بعيد الأضحى المبارك

03:51 م الخميس 05 يونيو 2025

السيسي وملك البحرين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ملك البحرين توجه للرئيس بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم.

بدوره، ثمن الرئيس تلك اللفتة الطيبة من جلالة الملك داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب البحريني الشقيق نعمة الأمن والاستقرار .

اقرأ أيضًا:

كامل الوزير يُقيل مسؤولًا بـ "الصناعة" على الهواء تغيب عن توقيع بروتوكول دون إخطار

"الأرصاد": استمرار الاحترار العالمي يعني طقسا أكثر عنفًا الفترة المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي ملك البحرين عيد الأضحى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟