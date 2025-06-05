نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: نحتاج للاصطفاف خلف القيادة السياسية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك".

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل، داعيا إلى ضرورة إحياء قيم التسامح والأخوة وتجديد أواصر الحب، واستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.

وقال نقيب السادة الأشراف، في هذه الذكرى الطيبة و في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ما أحوجنا إلى وحدة الصف، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، ودعم كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي للبلاد، ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة، وقد استرد الشعب الفلسطيني الشقيق أمنه وحقوقه، وأن ترفع الغمة عن غزة، ويعود الحق المغصوب إلى أهله، وأن تعم الأعياد والمحبة والخير والاستقرار على مصرنا الحبيبة، و السلام على العالم أجمع.

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