فيديو- هل يجوز الدعاء على الأشخاص خلال الوقوف بعرفة؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد البدالي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن يوم عرفة يعد من أعظم أيام العام عند الله تعالى، لما فيه من مغفرة للذنوب ورفع للدرجات، مشيرًا إلى أن صيام هذا اليوم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، ووصف فضله بأنه "الأوكازيون الرباني" الذي يمحو السيئات ويزيد الحسنات.

وأضاف "البدالي"، خلال لقاء له ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن العشر الأوائل من ذي الحجة تحظى بمكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، مستدلاً بقوله تعالى في سورة الفجر: "وليالٍ عشر"، مشيرًا إلى أن هذه الأيام تشمل شعائر الحج والصلاة والصيام والصدقة، مؤكداً أن العمل الصالح فيها أعظم أجرًا من الجهاد في سبيل الله.

كما انتقد الشيخ محمد البدالي بعض الممارسات الخاطئة التي تقع أثناء رمي الجمرات، مثل استخدام الأحذية أو الدعاء على الآخرين أثناء الرمي، مختتمًا بأن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فعله، داعيًا إلى الالتزام بهدي النبي في أداء الشعائر، مستشهداً بقول الرسول: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

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