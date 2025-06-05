وزيرة التضامن توجه بتوفير كافة الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب- محمد أبو بكر:

حرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاطمئنان على أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية خلال أدائهم المناسك على صعيد عرفات، حيث وجهت بتوفير جميع الخدمات داخل المخيمات، بما يضمن أداء المناسك في سهولة ويسر.

وأكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، بحسب بيان، الخميس، أن جميع الحجاج متواجدون الآن في مشعر عرفات ويتمتعون بحالة صحية جيدة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تسجل أية مشكلات أو حالات حرجة حتى الآن.

وأوضح "عبد الموجود"، أن المخيمات مجهزة بالكامل، وتتوفر بها جميع وسائل الإعاشة من وجبات غذائية، ومشروبات باردة، وعصائر، ومثلجات، بما يضمن راحة الحجاج خلال هذا اليوم العظيم.

وأشار رئيس البعثة إلى أن فرق العمل من المشرفين متواجدون بشكل دائم داخل المخيمات لتقديم الدعم اللازم ومتابعة احتياجات الحجاج أولاً بأول، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع البعثات النوعية والسلطات السعودية لتأمين أفضل مستوى من الخدمات.

وأضاف أن البعثة بدأت بالفعل في مراجعة خطة نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى المزدلفة، بما يضمن سهولة التحرك وتوفير وسائل النقل المناسبة في التوقيتات المحددة، وفقًا للضوابط المنظمة لحج هذا العام.

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