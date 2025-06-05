وزير السياحة يتفقد مخيمات الحجاج المصريين في عرفات - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار اليوم، مخيمات الحجاج المصريين في مشعر عرفات للاطمئنان على أوضاع الحجاج، والتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة لهم، مؤكدًا أن توفير سبل الراحة للحجاج المصريين أولوية.

وأكد الوزير خلال الجولة أن راحة الحجاج المصريين تمثل أولوية قصوى للوزارة، مشددًا على أهمية التزام شركات السياحة بالمعايير والضوابط المعتمدة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات التي تليق بالحجاج وتُيسر عليهم أداء المناسك في أجواء آمنة ومريحة.

خدمات متكاملة وتنظيم محكم

شملت الجولة تفقد المخيمات من حيث التجهيزات الداخلية، مثل أنظمة التكييف، ووسائل الحماية من الحرائق، ومواقعها الآمنة، إلى جانب التأكد من توافر وسائل النقل الحديثة والمكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر، فضلًا عن توفير المياه والمشروبات أثناء التنقلات.

وأوضح شريف فتحي أن المستوى التنظيمي الذي شهدته المخيمات يعكس التزامًا مهنيًا من الشركات السياحية المنفذة، مشيرًا إلى أن الموسم الجاري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمات مقارنة بالسنوات السابقة.

إشادة بالأداء وتأكيد على الرقابة

وأشاد الوزير بأداء شركات السياحة هذا العام، معتبرًا أن ما تم تقديمه حتى الآن يجسد التزامًا فعليًا بتنفيذ التعاقدات الموقعة مع الحجاج، لا سيما فيما يخص الإعاشة، والإقامة، ووسائل النقل، والدعم الفني والطبي المستمر على مدار الساعة.

كما أكد أن الوزارة تراقب عن كثب تنفيذ الخدمات من قبل الشركات، وستكافئ الشركات الملتزمة، في حين لن تتهاون مع أي جهة تخالف التزاماتها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت تقصيرها، لضمان مصلحة الحاج المصري وسمعة السياحة الدينية المصرية.

تقدير للجهود السعودية

من جانبه، ثمن شريف فتحي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج، مشيدًا بالتنسيق المثمر بين الجانب المصري والجهات السعودية، والذي أسهم في تيسير الإجراءات للحجاج المصريين وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

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