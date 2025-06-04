لتسريع الإجراءات…وزير الاستثمار يعلن إطلاق منصة التراخيص الموحدة

كتبت -داليا الظنيني:

قال وزير الاستثمار حسن الخطيب، إن الدولة أطلقت البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، مبينا أن هذه المنصة الاستراتيجية، التي تم تطويرها على مدار الأشهر الستة أو السبعة الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح الوزير في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذة المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 89 نوعًا من التراخيص و250 خدمة مختلفة.

وتابع : يمكن إنجاز جميع المعاملات وخدمات الترخيص رقميًا، بما في ذلك الدفع، مما يقلل بشكل كبير من الأعباء البيروقراطية ويسرّع عملية إصدار التراخيص.

وأكمل: تتميز المنصة بدليل واضح للإجراءات المرتبطة بكل ترخيص، مما يعزز الشفافية ويسهل المتابعة.

وشدد الخطيب على أن الرقمنة هي الأداة الأسرع لتحقيق الإنجاز وتقليل المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدًا التزام الدولة بالتحول الرقمي الكامل لتيسير مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أنه يستمر البث التجريبي للمنصة لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، لتكون جاهزة بالكامل بعد هذه الفترة، قائلا: يمكن للمستثمرين حاليًا الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناتهم للحصول على رقم تعريفي، والذي يمكّنهم من التقديم على التراخيص ومتابعة الإجراءات حتى صدور الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، وفقًا للجدول الزمني المعلن عنه مسبقًا.

وأكد الخطيب أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال في مصر، متمنيًا التوفيق لجميع المستثمرين المحليين والأجانب في الاستفادة منها.

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