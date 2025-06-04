بيت الزكاة يوزع لحوم صدقات على 50 ألف أسرة - صور

كتب- محمود مصطفى:

بدأ "بيت الزكاة والصدقات"، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تنفيذ أعمال توزيع لحوم الصدقات على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "فطارك معانا يوم عرفة" للعام الثالث على التوالي، والتي تشمل مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن نحو 50 ألف أسرة مستحقة حصلت بالفعل على 2 كجم من اللحوم البلدية، وذلك بناءً على قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بهدف إدخال السرور على الأسر قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار البيان إلى أن اللجنة الشرعية والبيطرية بالبيت أشرفت على اختيار العجول البلدية وفحصها والتأكد من سلامتها، قبل بدء عمليات الذبح والتوزيع.

ومن المقرر أن تستمر هذه العملية حتى يوم الخميس المقبل، الموافق يوم عرفة، حتى يتمكن الصائمون من الاستفادة من اللحوم في وجبة الإفطار في هذا اليوم الفضيل.

واختتم البيان بالتذكير بحديث النبي ﷺ: «من فطَّر صائمًا، كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء» [رواه أحمد]، مشددًا على أهمية دعم المبادرات التي تعزز روح التكافل والإحسان، وتشجع على فعل الخيرات في هذه الأيام المباركة.