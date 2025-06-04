وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية جمهورية بنين

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أولوشيجون أدجادى باكاري وزير خارجية جمهورية بنين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.



وبحسب بيان: تناول اللقاء أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ضوء الظروف والتحديات الراهنة، كذلك أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والأمنية.



وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط بين مصر وبنين وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك لا سيما في المجالات العسكرية.



من جانبه أشاد وزير خارجية بنين بدور مصر الفاعل في المنطقة وجهود القيادة السياسية المصرية لدعم دول القارة في مختلف القضايا والأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب الأفريقية.







حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.







