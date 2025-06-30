موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة بعد زيادتها لـ 1500 جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة بعد زيادتها لـ1500 جنيهًا، وهي "منحة المولد النبوي الشريف".

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة وهي "منحة المولد النبوي الشريف" تزامنًا مع بدء شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه سيتم استمرار صرف منحة المولد النبوي الشريف 2025 للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيهًا بعد زيادتها حتى الانتهاء من كل العمال خلال شهر سبتمبر المقبل.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى الوزارة على ست منح سنوية بمناسبات مختلفة، تُصرف من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

توفر وزارة العمل ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل:

- منحة شهر رمضان.

- منحة عيد الفطر.

- منحة عيد الأضحى.

- منحة المولد النبوي الشريف.

- منحة عيد الميلاد المجيد.

- منحة عيد العمال.

اقرأ أيضا:

أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة

متى يُمنع المحامي من مزاولة المهنة؟.. القانون يُجيب