حماة الوطن يدعو لجلسة تشاورية لإعداد قائمة انتخابات الشيوخ

كتب: نشأت علي

دعا حزب حماة الوطن إلى عقد جلسة تشاورية موسّعة تضم حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب كافة الأحزاب السياسية الفاعلة، وذلك بهدف التباحث حول إعداد قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأكد الحزب، في بيان له، أهمية تنسيق الجهود بين القوى السياسية ذات التوجه الوطني المشترك، لضمان حسن الاستعداد للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات الشيوخ.

وأشار البيان إلى أن الدعوة تأتي في إطار الحرص على الخروج بمشهد انتخابي يليق بتاريخ مصر السياسي، وتكريسًا لمبدأ المنافسة الشريفة، عبر اختيار أفضل الكفاءات من مختلف الأحزاب للدفع بها في السباق الانتخابي المرتقب.