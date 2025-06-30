كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا كنواب عن الشعب أقسمنا على احترام القانون والدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا، والبرلمان اتخذ قرارًا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم".

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات على أنه لن يصعب على هذا البرلمان، والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون؛ حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراره" عندما كانت تأتي أحكام قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك".

وأضاف النائب، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أننا أمام خيارَين؛ وهما أن نتصدى ونتحمل المسؤولية أمام الله والشعب المصري، ونخوض المعترك الصعب، والثاني أن نترك الأمر معلقًا .

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق، وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية.