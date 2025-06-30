كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الإثنين، التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال رئيس "النواب": تحتفل مصر اليــوم بالذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وفي هذا المقام نقف بكل فخر واعتزاز، لنستحضر ملحمة شعب أبى أن يُكسر، وأراد أن تُكتب كلمته بمداد العزة والكرامة. إنـها ثـــــورة سطّــَر فيهــا المصـــريـون بإرادتهم الحرة وشجاعتهم النادرة فصـــلًا جديــدًا من تاريــخ الوطــن، أعادوا فيها لمصر وجهها الأصيل، وصوتها الوطني المستقل، ورسموا خارطة الطريق التي تعكس ضمير الأمة وتطلعاتها الحقيقية نحو الحرية والتنمية والازدهار.

وأشار جبالي إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة ليس مجرد استرجاع لأحداث تاريخية؛ بل تأكيد متجـدد علــى معانــي الانتماء، وعلى قدرة الشعب المصري على حماية هويته، وصون مقدراته، والتمسك بمــصــــيـره فــي وجـــه مــَن حاولــوا العــبــث بمستقبـــلـــه، أو النيل من وحدته.

وأكد رئيس مجلس النواب أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت صيحة وعي من ملايين المصريين الذين خرجوا ليعلنوا للعالم أجمع أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه، ولا يُدار إلا بأحكام الدستور والقانون.

وقال رئيس "النواب": ولن ننسى -ولن تنسى الأجيال القادمة- دور جيشنا العظيــم، درع الوطـــن وسيفـــه، الــذي انحاز لإرادة الشعــب، ووقف شامخًا كعادته، مؤمنًا بأن كرامة مصر من كرامة شعبها، وحريتها من حرية أبنائها، لقد قـــدّم رجـــال القــوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة وطنية واعية، أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليــا، فتحية إعــزاز وتقدير لهؤلاء الأبطال، الذين كانوا -وما زالوا- سندًا لهــذا الــشـــــعـــب، وحــصــنًا منيــعًا لهذا الوطن.

وتوجَّه جبالي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل الأمانة في لحظة فارقة، وسار على طريق البناء والتنمية بصدق وعزم لا يلين.

وهنأ رئيس "النواب" شعبَ مصر العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة في الإصرار والصمود، والذي يستحق منا كل تقدير وتحية، سائلًا الله العلي القديـر أن يحفظ مصر وشعبها، وأن تظل رايتها خفاقة بالعزة والكرامة، راسية على دعائم الأمن والاستقرار.