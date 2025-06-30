وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

تقدّمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 30 يونيو، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن ومسيرته نحو البناء والاستقرار.

وأكدت الوزيرة، في برقية التهنئة، تقديرها الكبير للدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة والشرطة في حماية الجبهة الداخلية، وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم، مما أسفر عن تحقيق نصر تاريخي أعاد للوطن أمنه واستقراره.

واختتمت الدكتورة منال عوض برقيتها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بمزيد من التوفيق والنجاح، وأن يحفظ مصر وشعبها، ورجال القوات المسلحة والشرطة، ويحقق على أيديهم تطلعات الوطن في الأمن والسلام والتنمية.

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