كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، بمديرة إدارة الحوكمة والثلاثية في منظمة العمل الدولية، حيث استعرض جهود مصر البارزة في مجالات العمل المختلفة، والتي حظيت بإشادة دولية لامتثالها لمعايير العمل الدولية.

أكد الوزير جبران على التزام مصر بتحقيق الأمان الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى إصدار قانون عمل جديد يراعي كافة المعايير الدولية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم.

كما أوضح أن مصر اتخذت خطوات مهمة على الطريق الصحيح من خلال تشريع جديد يهدف إلى حماية العمالة المنزلية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، مما يعزز من آليات الحوار بين الأطراف الثلاثة للإنتاج.

وأشار الوزير إلى التعاون الوثيق مع المختصين في منظمة العمل الدولية، والذي شمل إصدار القرارات الوزارية التنفيذية وتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال "قصة نجاح قانون العمل المصري".

كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر والتي تتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات السلامة والصحة المهنية.

من جانبها، أعربت مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية في المنظمة عن تقديرها للجهود المصرية، مؤكدة على مواصلة التعاون مع وزارة العمل المصرية، خصوصًا في ملفات الحوار الاجتماعي وتشريع العمالة المنزلية وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

وأجاب الوزير جبران على كافة تساؤلات واستفسارات المسؤولين الدوليين خلال اللقاء، مؤكدًا على انفتاح مصر على التعاون الدولي في سبيل الارتقاء ببيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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