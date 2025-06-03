وزير العمل يلتقي مسؤولة بـ"العمل الدولية" ويؤكد التزام مصر بمعاييرها

كتب- محمد أبو بكر:

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم، مع مديرة إدارة الحوكمة والثلاثية بمنظمة العمل الدولية، فيرا ليسيا باكت برديكاو، بحضور وفد من وزارة العمل وممثلين عن البعثة الدائمة لمصر في جنيف.

يأتي ذلك في إطار مشاركته في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بقصر الأمم المتحدة بجنيف،

شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لجهود الدولة المصرية في تطوير سوق العمل بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمة العمل الدولية، لاسيما في ما يخص تعزيز بيئة العمل اللائقة، والامتثال لمعايير العمل الدولية.

وأكد الوزير جبران، خلال اللقاء، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، عقب موافقة البرلمان عليه، يعكس التزام مصر بتلك المعايير الدولية، مشيراً إلى أن القانون أُعدّ بعد حوار اجتماعي شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، ويهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار ومراعاة أنماط العمل الجديدة.

كما أعلن جبران تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الفني مع المنظمة في ما يخص إعداد اللوائح التنفيذية للقانون الجديد، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وشهد اللقاء أيضاً إشادة من مسؤولي المنظمة بالخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر، خاصة إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون لحماية العمالة المنزلية، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بصورة متوازنة تعكس مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، بالإضافة إلى تطوير ملفات السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

من جانبها، أعربت فيرا برديكاو عن تقديرها للتطور الملحوظ في ملف الحوار الاجتماعي في مصر، مؤكدة استعداد المنظمة للتعاون مع وزارة العمل المصرية في مجالات التفتيش العمالي، وتشريعات العمالة المنزلية، وتبادل الخبرات الفنية.

وفي ختام اللقاء، أجاب الوزير جبران على كافة استفسارات وتساؤلات المسؤولين الدوليين، مؤكداً التزام مصر بالسير على الطريق الصحيح نحو منظومة عمل متكاملة ومستدامة تضمن الحقوق وتحقق التنمية.