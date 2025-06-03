وزير الزراعة يبحث تفعيل صندوق التكافل لحماية صغار المزارعين

كتب- محمد نصار:

ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة خطوات تفعيل الصندوق، ومراجعة الاستراتيجية المقترحة، والهيكل التنظيمي، ولائحة العمل الداخلية.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات التنظيمية، بما يحقق أهداف الصندوق في دعم وحماية صغار المزارعين، ورفع الإنتاجية الزراعية، وتحسين مستوى الدخل الريفي، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري.

دعم فني وتمويلي وتوفير حزمة خدمات متكاملة

وأكد فاروق أن الصندوق يجب أن يعمل بشكل متناغم مع الاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، وتطوير الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مناخ الاستثمار في الزراعة، مشددًا على أهمية تقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية والدعم الفني والتمويلي وخدمات الزراعة التعاقدية وتمويل مدعم لصغار المزارعين.

وأضاف أن الصندوق سيكون له دور محوري في التأمين على المحاصيل الزراعية ضد المخاطر البيئية، وزيادة الوعي لدى المزارعين، وربطهم بالجمعيات الزراعية واتحاداتها، من خلال حملات قومية وتكامل مع برامج التنمية الزراعية.

عرض لاستراتيجية الصندوق وخطط العمل المستقبلية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد زكريا، المدير التنفيذي للمشروع، ملامح الاستراتيجية والخدمات التي يقدمها الصندوق، والتي تشمل: برامج التأمين ضد الكوارث الطبيعية والآفات، توفير قروض منخفضة الفائدة من البنك الزراعي المصري، بناء قدرات المزارعين وتدريبهم، تسهيل الوصول للأسواق والربط مع التعاونيات، تنفيذ مشروعات للحفاظ على المياه والتواصل مع المزارعين.

كما أشار إلى الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق، والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية لتسجيله رسميًا.

تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تفعيل الصندوق

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الزراعة بضرورة تشكيل ثلاث لجان فنية للإشراف على تنفيذ خطة تفعيل الصندوق، تشمل: لجنة الاستراتيجية والمتابعة، ولجنة الشؤون المالية والإدارية، ولجنة المنتجات والخدمات التأمينية، وذلك لبدء العمل الفعلي وفق الجداول الزمنية والخطط المعتمدة، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في حماية ودعم المزارعين، وتوفير مظلة أمان زراعية مستدامة.