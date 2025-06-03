وزير الكهرباء يتفقد مصانع توربينات محطة الضبعة النووية في فرنسا

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصنعي شركتي Arabelle Solutions وFramatome في مدينة بلفور الفرنسية، لمتابعة مستجدات تصنيع التوربينات والمولدات الكهربائية الخاصة بمحطة الضبعة النووية، التي تُعد أول محطة نووية من نوعها في مصر.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها الوزير لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المعدات الفنية، خاصة المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى، والمقرر وصوله إلى موقع الضبعة قبل نهاية العام الجاري.

عروض فنية وزيارات تفقدية داخل المصانع الفرنسية

شارك في الجولة وفد من هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور شريف حلمي، ووفد من شركة Atomstroyexport الروسية المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة الضبعة، برئاسة نائب رئيس الشركة أليكسي كونونينكو.

وخلال الزيارة، استعرض مسؤولو الشركتين الفرنسيتين عرضًا فنيًا شاملاً حول جاهزية المعدات الكهربائية الرئيسية، والتي تشمل أكبر توربينات يتم تصنيعها في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التحكم في تشغيل المحطة.

كما قام الوزير بتفقد أقسام الإنتاج المختلفة داخل المصانع، وأطلق رسميًا أعمال الاختبارات الفنية للمولد التوربيني، للتأكد من مطابقته للمواصفات المتفق عليها قبل بدء نقله إلى مصر.

الوزير: التزام بالمخطط الزمني ومتابعة رئاسية يومية

أكد الدكتور عصمت أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى وجود متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعدلات الإنجاز في محطة الضبعة، التي تُعد نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

وأضاف أن التعاون المصري الروسي في هذا المشروع يعكس مدى التكامل بين الجانبين، ويؤكد نجاح النموذج المشترك لتنفيذ المشروعات الكبرى.

الضبعة ضمن رؤية 2030 وأمن الطاقة المستدامة

وشدد الوزير على أن مشروع الضبعة يُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 في قطاع الطاقة، لما له من دور محوري في مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة.

كما أشار إلى أهمية المشروع في دعم القطاعات العلمية والزراعية والصناعية، ودور مصر الريادي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على المستويين الإقليمي والدولي.