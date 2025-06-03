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استشاري طب نفسي: عصابات تستغل أطفالنا عبر الإنترنت و"الدارك ويب" لابتزازهم

03:00 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي

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كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال، من تزايد ظاهرة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، خاصة من خلال "الدارك ويب" لابتزازهم والحصول على صور وفيديوهات خاصة بهم.

وقالت حماد، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إنها "استقبلت في عيادتها عدة حالات لفتيات في سن العاشرة والنصف تعرضن للاستغلال".

وروت قصة إحدى الحالات: "جاءتني بنت في سن 10 سنوات ونصف، كان يتواصل معها شخص عبر الإنترنت، ويقول لها: 'أنا بحبك، أنا زوجك'. ثم طلب منها صوراً له، ثم صورًا لهما معاً، وبعد ذلك طلب فيديوهات لها وهي تفعل كذا، وفيديوهات أخرى وهي غير مرتدية ملابس معينة".

وأوضحت الدكتورة حماد أن "كل هذا المحتوى يُباع على 'الدارك ويب'".

وشددت على أن "الدارك ويب هو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه بسهولة، ويدخله أشخاص لديهم ميول شاذة وغير طبيعية، ويدفعون أموالاً طائلة مقابل هذا المحتوى".

وأضافت أن "بعض الأشخاص استغلوا هذا الأمر، وعلموا أن هذه المواد تُباع بالدولارات، فبدأوا في استغلال الأطفال للحصول عليها".

وأشارت إلى أن "الطفل يكون غير مدرك لطبيعة هذه العصابات وخطورة ما يقوم به".

وكشفت عن تفاصيل صادمة في إحدى الحالات، حيث "قام شاب يبلغ من العمر 17 عاماً باستغلال طفلة، حتى طلب منها شهادة ميلادها لتؤكد له عمرها، فقامت البنت بإحضارها من دولاب والدتها وتصويرها له".

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