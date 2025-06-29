بحضور نواب وشخصيات عامة.. النائب زين الأطناوي يحتفل بزفاف ابنته - (صور)

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء أمس السبت، حفل زفاف أبنة النائب الدكتور زين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين العضوية المركزي حزب مستقبل وطن، على محمد وليد بفندق الماسة مدينة نصر، بحضور عدد كبير من رجال الدولة والمجتمع وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

حضر حفل الزفاف قيادات الأحزاب السياسية وحزب مستقبل وطن، منهم النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن والنائبة صبورة السيد، والنائب طارق رضوان والنائب الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق وأمين حزب مستقبل وطن الجيزة والنائب اللواء هشام الحصري واللواء طارق هلال رئيس الشؤون المعنوية بوزارة الدفاع والنائب إيهاب عبدالعظيم ومحمود طاهر القيادي بحزب مستقبل وطن.

كما حضر النائب محمود سعد والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر وعدد كبير من النواب والإعلاميين والفنانين، وأحيا الحفل سعد الصغير وأوكا.