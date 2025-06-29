مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع كوريا بقيمة 7 ملايين دولار -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، الممول بمنحة قيمتها 7481481 دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

واستعرض النائب محمد وفق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المجلي بمجلس النواب، أنه وفقًا للاتفاقية، أن تقوم وزارة التنمية المحلية، وفقًا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.

وأشار النائب محمد وفيق، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وزارة التنمية المحلية ستوفر أي دعم إضافي يُسهم في نجاح تنفيذ المشروع.

وأكد النائب أن الاتفاقية تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر.

وشدد النائب على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة؛ مما يُسهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.