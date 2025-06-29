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إصابة 4 طلاب بحالات إعياء خلال امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

01:21 م الأحد 29 يونيو 2025

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شهد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في مدن متفرقة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حالات إعياء بين بعض الطلاب، تنوعت ما بين مغص وتشنجات وإغماء، أثناء تأدية امتحاناتهم، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم لمساعدتهم على استكمال الامتحان.

وأوضحت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، أنها تلقت إشارات تفيد بإصابة 4 طلاب داخل لجان في مدن بلبيس، الزقازيق، الصالحية الجديدة، والقنايات، تم إسعاف حالتين داخل اللجان، بينما جرى نقل حالتين أخريين إلى مستشفيي بلبيس المركزي والأحرار التعليمي لتلقي الرعاية الطبية.

يُذكر أن 62,207 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الشرقية، من بينهم 61,171 طالبًا وطالبة بالنظام الحديث، و1,062 بالنظام القديم، موزعين على 155 لجنة امتحانية تغطي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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