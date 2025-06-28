الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم النفسي والمادي لضحايا حادث المنوفية

كتب- أحمد جمعة:

انطلقت فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم النفسي والمادي لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري.

وتواصل فرق الهلال الأحمر المصري، وفق بيان، اليوم، عملها حيث يتم دراسة الحالة لكل أسرة لتقديم التدخلات والمساعدات اللازمة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كانت انتصار السيسي قد وجهتُ الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا.

جدير بالذكر أن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، قد توجهت أمس، إلى المستشفيات الثلاث اللاتي استقبلن ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمركز أشمون، لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

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