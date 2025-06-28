"التضامن" تطلق الحصر الوطني الشامل للحضانات غدًا الأحد

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، تنفيذ الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بدعم وتنمية الطفولة المبكرة، وتوسيع قاعدة الحضانات وتيسير عملها، وزيادة نسب التحاق الأطفال بها.

من سن يوم إلى 4 سنوات.. قاعدة بيانات قومية دقيقة

يستهدف الحصر تكوين قاعدة بيانات شاملة ومُحدثة لجميع منشآت الطفولة المبكرة التي تستقبل الأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات، بهدف تحسين جودة الخدمات والرعاية المقدمة لهم، وضمان توفير بيئة تربوية آمنة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا

قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحملة تسعى إلى رصد جميع الحضانات على مستوى الجمهورية، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، بهدف تقديم الدعم الفني اللازم، والمساعدة في تقنين أوضاعها، وتعزيز قدراتها في مجال رعاية وتنمية الطفولة المبكرة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات.

ألف رائدة اجتماعية.. وفرق عمل مدربة

تقوم بتنفيذ الحصر فرق ميدانية تضم نحو 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة، بالإضافة إلى نحو 800 موظف وخبير من ديوان عام الوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات، في مجالات رعاية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات الجغرافية، والتحول الرقمي، باستخدام أدوات إلكترونية متطورة لجمع البيانات عبر استمارات مميكنة على أجهزة تابلت لضمان الدقة والجودة.

متابعة لحظية من غرفة عمليات مركزية

سيتم تنفيذ المسح باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، تحت إشراف غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتابع تنفيذ المهام لحظة بلحظة، مع الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات وسرية المعلومات.

دعوة للتعاون مع فرق الحصر

أكدت نائبة وزيرة التضامن أن الوزارة نسّقت مع المحافظين والقيادات المحلية لضمان تيسير تنفيذ أعمال الحصر، مشددة على أن هذه الخطوة لا تقتصر على جمع البيانات فقط، بل تمثل ركيزة مهمة لتطوير السياسات والخطط الخاصة بقطاع الحضانات في مصر، بما يخدم الأسرة المصرية ويعزز من دعم المرأة العاملة.

ودعت جميع الكيانات العاملة في مجال الطفولة المبكرة إلى التعاون الكامل مع الفرق الميدانية، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الطموح.

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