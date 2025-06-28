قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية

كتب- محمد أبو بكر:

تضمن قانون العمل الجديد في الباب الثالث تنظيمًا دقيقًا لأجهزة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المنشآت، إضافة إلى اشتراطات تدريب العاملين والمسؤولين.

ينص القانون في مادة (259) على أن الوزير المختص يصدر القرارات اللازمة لتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتشكيل لجان مختصة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث، ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها.

وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها، مع اشتراط تدريب جميع العاملين في الأجهزة الوظيفية وأعضاء اللجان والمسؤولين حسب مستوياتهم.

كما تلزم مادة (260) المنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر بإرسال إحصائيات نصف سنوية للجهات الإدارية المختصة عن الأمراض والحوادث والإصابات، وإخطار الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقوع أي حادث جسيم أو ظهور أعراض مرض مهني، وذلك عبر نماذج يصدرها الوزير المختص. وتلتزم المنشآت أيضًا بتقديم جميع البيانات والتقارير إلكترونيًا عبر المنصة المعدة لهذا الغرض.

وفي إطار التدريب، تنص مادة (261) على تولي الوزارة المختصة والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية مسؤولية التدريب الأساسي والمتقدم والتخصصي للأخصائيين والفنيين وأعضاء اللجان، مع وضع قواعد منح التراخيص ونظم التدريب والرسوم المقررة.

ويشترط القانون في مادة (262) حصول مزاولي أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية على ترخيص من الوزارة المختصة، مع تحديد شروط وإجراءات الترخيص والرسوم المقررة.

أما في الباب الرابع، فقد نص القانون على إعادة تنظيم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليصبح مسؤولًا عن إعداد الخطط البحثية والبحوث في هذا المجال ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كما ينشئ القانون في مادة (264) "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، إضافة إلى ذوي الخبرة. يتولى المجلس رسم السياسة العامة واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيقها بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.

وتشكل في كل محافظة لجان فرعية للمجلس الأعلى، برئاسة المحافظ، تضم ممثلين عن الجهات المختصة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال وخبراء، لضمان تنفيذ السياسات والاشتراطات على المستوى المحلي.

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