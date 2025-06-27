أستاذ اقتصاد زراعي: 81% اكتفاء ذاتي للسكر من 750 ألف فدان هذا العام

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن جهود حثيثة تبذلها الحكومة المصرية لخفض واردات السكر، محققة "نجاحًا حقيقيًا" في تقليل الواردات بنسبة 54% خلال الفترة الماضية.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لزيادة نسبة الاتفاق الذاتي من السكر.

وأوضح أن الزيادة في مساحات زراعة المحاصيل السكرية تركزت بشكل خاص في محصول بنجر السكر الواعد، حيث ارتفعت مساحته من 600 ألف فدان العام الماضي إلى 750 ألف فدان هذا العام، بزيادة قدرها 25%.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مساحة زراعة قصب السكر مقيدة بسبب استهلاكه الكبير للمياه، ولا تتجاوز 330 ألف فدان.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي أن هذه الزيادات في المساحات جاءت مدفوعة بـ "السياسة السعرية التي اتبعتها الدولة"، حيث ارتفع سعر طن القصب إلى 2500 جنيه، وطن بنجر السكر إلى 2400 جنيه.

وأكد أن إنتاجية هذين المحصولين ارتفعت بشكل كبير بفضل الجهود المكثفة لوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، والمراكز البحثية، وفي القلب منها مركز البحوث الزراعية.

وأفاد الدكتور أشرف كمال، بأن هناك مشروعًا قوميًا ضخمًا ترعاه رئاسة الجمهورية لزراعة القصب بالشتلات في جنوب الصعيد، وتحديدًا في محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة.

وأوضح أن زراعة القصب بالشتلات تساهم في رفع الإنتاجية بشكل كبير وخفض استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن زراعة 200 مليون شتلة قصب.

وفيما يخص بنجر السكر، أكد أن هناك "جهودًا علمية حثيثة" لرفع إنتاجية الفدان ليصل إلى 20 طنًا، بينما يتجاوز إنتاج الفدان من القصب 40 طنًا.

أشار الدكتور أشرف كمال إلى أنه لأول مرة يتجاوز المخزون الاستراتيجي من السكر عامًا، ويصل إلى 13 شهرًا، بعد أن كان المخزون الاستراتيجي لا يتجاوز ستة أشهر في السابق.

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