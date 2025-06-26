كتبت- نور العمروسي:

على هامش مشاركتها في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع الدكتورة رولا دشتى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون مع الاسكوا ومناقشة ملف عدم المساواة والحماية الاجتماعية في ظل الأزمات المتداخلة التي تشهدها المنطقة العربية وكيفية مساهمة أنظمة الحماية الاجتماعية في الحد من أوجه عدم المساواة بسبب التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والسياسية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والعلاقة بين النمو الاقتصادي وقدرته على إفادة جميع فئات المجتمع بشكل عادل.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة يعقد بالجزائر بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.