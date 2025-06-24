ثروت الخرباوي: حرب أمريكا وإيران "بالونات صوتية" بتنسيق خفي

كتبت -داليا الظنيني:

وصف المفكر والكاتب ثروت الخرباوي تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بأنه "حرب استئذان"، مشبهًا إياها بالمصارعة الحرة.

وأوضح الخرباوي، في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث هو "أعجب الحروب" في العالم، وأنه صراع متفق عليه بين الطرفين.

أشار الخرباوي إلى أن المشهد الحالي بين أمريكا وإيران يذكره بالمصارعة الحرة الأمريكية، حيث يخبر المصارع خصمه بالضربة التي سيوجهها له مسبقًا، وكأنها تمثيلية.

وأضاف: "هذه ليست حربًا حقيقية بالمعنى المعروف، بل هي أشبه بـ'حروب البالون'، وهي حروب ذات شكل ضخم ومخيف، تصنع أصواتًا مرعبة وتبث الذعر في نفوس المواطنين، لكنها في الواقع لا تحمل ضررًا حقيقيًا، مجرد ضجيج بلا طحن."

كما لفت الخرباوي إلى أن الضربات المتبادلة مؤخرًا بين إيران وإسرائيل كانت، على ما يبدو، جزءًا من هذا التنسيق، موضحا أنها جاءت في توقيتات مدروسة ولأسباب سياسية مطلوبة في المرحلة الحالية، مؤكدًا وجود "حالة واضحة من 'الاستئذان المتبادل' قبل أي ضربة من الطرفين، وكأن كل طرف ينتظر موافقة الآخر".

واختتم الخرباوي وصفه لهذا المشهد بـ"غير المسبوق في تاريخ الحروب"، مشيرًا إلى أنها "حرب تدار بتفاهم ضمني، ضربات شكلية، تنسيق خفي، ورغبة في تحقيق أهداف سياسية دون الانزلاق إلى مواجهة حقيقية".