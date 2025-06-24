الغرف التجارية: الاضطرابات الجيوسياسية رفعت أسعار الشحن البحري 100%

كتبت- داليا الظنيني:

حذر المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، من الارتفاع الحاد في أسعار الشحن البحري، والتي وصلت في بعض الحالات إلى زيادة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تمثل عبئًا كبيرًا على حركة الاستيراد وتدفق السلع إلى السوق المصري.

وأوضح "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن الاضطرابات الجيوسياسية في مناطق حيوية مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي ألقت بظلالها على شبكات الشحن العالمية، متسببة في ارتفاع غير مسبوق في تكاليف النقل، ونقص ملحوظ في توافر الحاويات.

وأكد أن هذا الوضع ينذر بتأثيرات تدريجية على الأسواق المحلية، مع احتمال نقص بعض السلع الأساسية وارتفاع أسعار أخرى خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الأزمة الحالية دون حلول.

وأشار إلى أن القطاع التجاري يعيش حالة من الترقب الحذر، خاصة مع ارتفاع مساهمة تكاليف النقل في السعر النهائي للمنتجات، داعيًا الجهات المختصة إلى رصد تطورات الأزمة عن كثب، وتقديم تسهيلات عاجلة للمستوردين للتخفيف من الآثار السلبية على المستهلك المصري.

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