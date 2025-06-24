الأرصاد تكشف طقس الأربعاء: شديد الحرارة والرطوبة مرتفعة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان: يسود غدًا الأربعاء طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

كما توجد شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج (1.5:1.75 متر)، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج (1.5:2 متر).

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