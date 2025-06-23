منتصر الزيات: موقوفون في مطار القاهرة ولا نستطيع السفر إلى قطر

كتب- عمرو صالح:

نشر المحامي منتصر الزيات على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، صورة له من داخل مطار القاهرة، مشيًرا إلى أن الأحداث الإقليمية الأخيرة تسببت في تعطيل سفره لدولة قطر للترافع بأحد القضايا الجنائية المقرر انعقاد جلستها غدًا الثلاثاء.

وقال "الزيات": "موقوفون في مطار القاهرة لا نستطيع السفر إلى قطر عندي جلسة استئناف جنايات غدًا الله المستعان".

وأعلن التلفزيون الإيراني بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

كانت شبكة فوكس نيوز أفادت قبل قليل بوجود "تهديد وشيك" يتمثل في هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، رداً على القصف الأمريكية لمواقع نووية إيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إغلاق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً ضمن ما اعتبرتها "إجراءات احترازية" مرتبطة بـ"تطورات الأوضاع في المنطقة"، وذلك وسط تحذيرات أميركية وبريطانية لمواطنيها في البلد بتوخي الحذر، بينما يترقب العام رداً إيرانياً على الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقعها النووية فجر الأحد.

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