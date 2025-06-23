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محافظ الشرقية يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات الجديد

12:11 م الإثنين 23 يونيو 2025

جانب من اللقاء

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الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور وائل حامد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، لتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد.

وأعرب المحافظ عن تمنياته للدكتور وائل بالتوفيق في مهمته، مؤكدًا أهمية توسيع خدمات الجهاز لدعم شباب وأهالي المحافظة ماليًا وفنيًا، واستثمار الموارد الطبيعية في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشاد المحافظ بدور الجهاز في تمويل المشروعات، ودعم أصحابها بخطط عمل وتسويق فعّال، إلى جانب مساهماته في تطوير البنية التحتية، وتقديم برامج تدريبية في مجالات متنوعة، مثل رياض الأطفال، محو الأمية، التوعية البيئية، وسوق العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور وائل حامد عن سعادته بالعمل في محافظة الشرقية، مشددًا على حرص الجهاز في المرحلة المقبلة على تعظيم الشراكات مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوسيع نطاق الأنشطة والمشروعات التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء وائل العاصي، الرئيس السابق لجهاز تنمية المشروعات بالشرقية.

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المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رئيس جهاز تنمية المشروعات الجديد
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