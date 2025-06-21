وزير العمل يلتقي محافظ كفر الشيخ لبحث التعاون في الملفات المشتركة

كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم السبت، اللواء الدكتور المحافظ علاء عبد المعطي، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور حسن هيكل، مدير مديرية العمل، وعدد من قيادات المحافظة.

وتناول اللقاء سُبل تفعيل التعاون في كل الملفات المشتركة خاصة، مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل ملائمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقديم الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، من بينها العمالة غير المنتظمة.

كما يستهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، داخل المشروعات الزراعية والصناعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

وتشمل زيارة الوزير، اليوم، تسليم عقود لذوي همم، وشهادات لأوائل خريجي دورات تدريب مهني مجانية نظمتها مديرية العمل، لتأهيل شباب المحافظة على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتفقد مقر مديرية العمل بعد تطويره، وزيارة وحدة التدريب المهني المتنقلة.

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