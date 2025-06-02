20 صورة من افتتاح معرض "بازار القاهرة الخامس"

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض "بازار القاهرة الخامس" والذي يستمر خلال الفترة من ٢ إلى ٤ يونيو ٢٠٢٥ بمشاركة ١٠٠ عارض بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويقدم المعرض كافة مستلزمات الأسرة من اللحوم والسلع الغذائية والملابس وغيرها بتخفيضات تصل لـ٥٠%، إلى جانب الحفلات الترفيهية التي تحقق متعة التسوق للأسر.