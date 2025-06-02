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20 صورة من افتتاح معرض "بازار القاهرة الخامس"

05:48 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
  • عرض 20 صورة
    افتتاح معرض ''بازار القاهرة الخامس''
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كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض "بازار القاهرة الخامس" والذي يستمر خلال الفترة من ٢ إلى ٤ يونيو ٢٠٢٥ بمشاركة ١٠٠ عارض بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويقدم المعرض كافة مستلزمات الأسرة من اللحوم والسلع الغذائية والملابس وغيرها بتخفيضات تصل لـ٥٠%، إلى جانب الحفلات الترفيهية التي تحقق متعة التسوق للأسر.

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معرض بازار القاهرة الخامس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عيد الأضحى المبارك السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر
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