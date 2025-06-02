الأزهر: امتحانات الشهادة الثانوية تسير في أجواء منضبطة ومريحة للطلاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى طلاب القسم الأدبي اليوم الاثنين، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، امتحاناتهم في مادتي اللغة الفرنسية والإنشاء، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد.

وأجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة تفقدية شملت لجان بنين معهد خاتم المرسلين وفتيات العمرانية بالجيزة، مبينًا أن لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تشهد حالة من الانضباط والهدوء، وسط إجراءات منظمة تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل تركيز وطمأنينة.

وأوضح الشرقاوي أن غرفة العمليات بالقطاع تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتواصل المستمر مع المناطق الأزهرية للتأكد من توافر جميع سبل الراحة داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمشرفون داخل اللجان، لضمان خروج موسم الامتحانات بأفضل صورة ممكنة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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