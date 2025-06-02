كتب - أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إنه تم إدخال منظومة التحول الرقمي في مكاتب الصحة والتطعيمات، مع إلغاء السجلات الورقية، حيث تُرسل رسالة نصية إلى الوالدين فور ولادة الطفل، تُذكِّرهما بموعد التطعيم قبل 48 ساعة.

وأكد أن الوزارة تمتلك 5300 نقطة تطعيم في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم إعطاء نحو 65 مليون جرعة سنويًا، تشمل حديثي الولادة، وطلاب المدارس، والفرق الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة ومرضى الغسيل الكلوي، فضلًا عن توفير التطعيمات للاجئين.

جاء ذلك خلال كلمته بالاحتفال الذي نظمته وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مصر في السيطرة على فيروس التهاب الكبد الوبائي "بي"، حيث تم الاعتراف بها كأول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق الهدف الإقليمي للسيطرة على المرض.

وأشار إلى أنه تم اعتماد البرنامج الموسع للتطعيمات عام 2014، وفي العام التالي تم إلزام تطعيم جميع الأطفال بلقاح فيروس بي مجانًا فور الولادة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على توفير جميع التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى بعض الفئات الأخرى، إلى جانب وجود منظومة للترصد بهدف متابعة اتجاهات انتشار الأمراض.

وأوضح أن هناك سلاسل إمداد تضمن الوصول إلى جميع المصريين بشكل آمن وفعّال، في ظل وجود مشاركة مجتمعية.