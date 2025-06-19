محافظ الجيزة يُشكل المكتب الفني لدعم تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل المكتب الفني لدعم تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العمل الإداري والفني.

وأوضح المحافظ أن المكتب الفني سيُشكل برئاسة المهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، ويضم في عضويته مجموعة من المتخصصين في الهندسة المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، والكهربائية، إلى جانب أعضاء في مجالات المتابعة الميدانية والمكتبية، والشؤون القانونية والمالية، بالإضافة إلى مهندس نظم معلومات جغرافية (GIS)، وخبراء في إعداد العروض التقديمية والتقارير الفنية.

وأكد النجار أن المكتب الفني يمثل كيانًا متكاملًا يدعم اتخاذ القرار ويساهم في تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة عالية، من خلال متابعة كافة الملفات الفنية، وتقديم الدراسات المستفيضة حول التكليفات والمشروعات الجاري تنفيذها باستخدام أحدث البرامج الهندسية والتقنية.

وأشار إلى أن من أبرز مهام المكتب الفني متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وإعداد تقارير شاملة عن نسب الإنجاز، ورصد المعوقات ومقترحات تذليلها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشركات المنفذة والاستشاريين.

وأضاف المحافظ أن المكتب الفني سيكون حلقة الوصل بين الإدارات والهيئات المختلفة مثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات المعنية، بهدف تحقيق رقابة دقيقة وسريعة على مستوى الأداء وجودة التنفيذ.

وكلف المحافظ أعضاء المكتب بمتابعة المشروعات القومية والخدمية ذات الأولوية، وتحليل مؤشرات الأداء وتقديم تقارير مدعومة بالبيانات الدقيقة والعروض التقديمية الحديثة، بما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تحقق الصالح العام.

كما وجه المحافظ بإعداد دراسات فنية لحل المشكلات التي تعوق التنفيذ، واقتراح حلول عملية مناسبة، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية للعاملين من خلال برامج تدريب متخصصة تُعزز من كفاءتهم وترتقي بمستوى العمل بالمكتب الفني.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة تعاون رؤساء الأحياء والمراكز مع المكتب الفني، وتقديم الدعم الكامل له وتوفير البيانات المطلوبة لإنجاز المهام المكلف بها على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن ما يحققه أعضاء المكتب من تقدم ملموس سيكون محل تقدير وتحفيز من قبل المحافظة.

وأكد أن تشكيل المكتب الفني يُعد خطوة محورية في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الهندسية والخدمية، بما يعكس التزام محافظة الجيزة بتقديم خدمة متميزة تلبّي احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية.

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