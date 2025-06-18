إعلان

مدبولي: استقرار الدولة أولوية قصوى للحكومة.. والإصلاحات الاقتصادية مستمرة

07:16 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية يمثل الأولوية القصوى لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار كان العامل الأساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية مؤخرًا، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المستثمر الأجنبي لا يكتفي بالنظر إلى ظروف المنطقة فحسب، بل يُقيّم أيضًا الوضع الداخلي لكل دولة على حدة، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون توقف، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد، وعلى رأسها تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية أخرى تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارًا لهذا الأداء الإيجابي، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي برنامج الإصلاح الاقتصادي رئيس الوزراء سعر الدولار الاستثمارات الأجنبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو