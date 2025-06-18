كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية يمثل الأولوية القصوى لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار كان العامل الأساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية مؤخرًا، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المستثمر الأجنبي لا يكتفي بالنظر إلى ظروف المنطقة فحسب، بل يُقيّم أيضًا الوضع الداخلي لكل دولة على حدة، واستقرارها السياسي والاقتصادي، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في مصر.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دون توقف، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد، وعلى رأسها تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية أخرى تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارًا لهذا الأداء الإيجابي، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.