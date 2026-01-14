متحدث "الزراعة" يكشف أسباب حدوث طفرة في الصادرات المصرية

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية نجحت في إحداث اختراق حقيقي للأسواق العالمية، حيث تمكنت مؤخراً من فتح منافذ تصديرية جديدة في جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز نفوذ المنتج الزراعي المصري دولياً.

وأوضح جاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً بامتياز، إذ شهد انضمام نحو 25 سوقاً جديدة لقائمة مستقبلي السلع الزراعية المصرية، مؤكداً أن نجاح المنتج المصري في دخول هذه الأسواق يعطي دفعة قوية لمكانته في بقية دول العالم بفضل الشهادات الدولية المعتمدة والثقة المتنامية في جودته.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية قفز ليتجاوز حاجز الـ 9 ملايين طن، لتصل المحاصيل المصرية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن الموالح والفراولة والرمان والتمور تأتي في صدارة قائمة المنتجات الأكثر طلباً وإقبالاً في الأسواق الخارجية بكميات تجارية ضخمة.

وأشار جاد إلى أن الفراولة المبردة تُعد "أيقونة" النجاح المصري في الشتاء الأوروبي، حيث حققت انتشاراً واسعاً هذا الموسم، مدعومة بزيادة في المساحات المنزرعة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن هذا التوسع التصديري ينعكس بشكل مباشر على المزارع المصري عبر رفع العوائد المادية وتحسين هامش الربح.

وذكر أن نظام "تكويد المزارع" لعب دوراً محورياً في رفع كفاءة وتنافسية المحاصيل، مما جعل عام 2025 بمثابة عام الانتشار والثقة العالمية في المنتج الوطني، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في خطط رفع القيمة المضافة وتطوير الصناعات التكميلية لضمان استدامة هذا التفوق التصديري.

