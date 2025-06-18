مدبولي: تعديل الموازنة العامة وارد بسبب الظروف الطارئة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعداد الموازنة العامة للدولة يتم بناءً على متوسطات واقعية ومستقرة، إلا أن الأحداث المفاجئة مثل الأزمات الإقليمية أو الصراعات المسلحة لا يمكن أن تُقاس عليها الخطط المالية بشكل كامل.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تمتلك احتياطيات مرصودة ضمن بنود الموازنة العامة، يتم استخدامها للتعامل مع الأزمات غير المتوقعة التي قد تؤثر على مؤشرات الأداء المالي، مشددًا على أن هذا النهج متبع دائمًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة الكامل بأرقام الموازنة العامة والضوابط المالية الموضوعة، في إطار الانضباط المالي المستمر، لافتًا إلى أن وجود بند احتياطي الطوارئ يتيح للدولة مرونة في مواجهة المستجدات الطارئة دون الإخلال بالبنية المالية العامة.

وأضاف "مدبولي" أنه في حال استدعت الضرورة تعديل بعض بنود الموازنة نتيجة ظروف قهرية أو أحداث طارئة، يتم التوجه إلى مجلس النواب بطلب زيادة اعتمادات لأحد الأبواب، وهو إجراء استثنائي لا يتم عادة قبل منتصف العام المالي، ويأتي دائمًا بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للظروف.

وأكمل: نعمل في مناخ وظروف شديدة الاستثنائية، ومفيش أي مسئول على مستوى العالم يقدر يقول بكرة أو بعده هيحصل إيه، ومضطرين دائمًا التعامل خطوة بخطوة مع المستجدات، والموازنة معمولة على أرقام معينة ولها احتياطات، ولكن إن تجاوزت هذا الرقم سنضطر نعيد حساباتنا ونرجع مرة أخرى للبرلمان في ظل الأوضاع الاستثنائية.

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