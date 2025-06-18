بحوث الصحراء يواصل دعم مزارعي جنوب سيناء بالإرشاد والمشورة

كتب – عمرو صالح

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واصل جهوده الميدانية لدعم مزارعي جنوب سيناء، عبر تقديم الإرشاد الزراعي والخدمات الفنية ضمن مبادرة "اسأل واستشير قبل ماتدفع كتير"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الزراعي وتحسين الإنتاجية في التجمعات الزراعية بالمحافظة.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، إن هذه الأنشطة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الذي شدد على ضرورة توسيع نطاق الدعم الفني للمزارعين في مناطق الاستصلاح والتنمية الزراعية بسيناء، وتوفير حلول ميدانية للمشكلات الزراعية التي يواجهونها.

وقد شملت الجولة الأخيرة لمسؤولي المركز عددًا من التجمعات الزراعية بمناطق سهل القاع، وأسلا، وعريق، حيث تم تقييم حالة المحاصيل ميدانيًا وتقديم الإرشادات المناسبة، بمشاركة مهندسي مديرية الزراعة في جنوب سيناء.

من جانبه، أوضح المهندس عابدين علي، مدير المديرية، أنه يجري حاليًا الإسراع في صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين داخل هذه التجمعات، وذلك بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء ومحافظة جنوب سيناء، ضمن جهود شاملة لحصر المستفيدين وضمان إيصال الدعم للمستحقين.

وخلال اللقاءات المباشرة مع المزارعين، ناقش خبراء المركز ومديرية الزراعة عدداً من القضايا المهمة، مثل اختيار التراكيب المحصولية الملائمة، وتحديد أفضل أصناف المحاصيل، مع التركيز على التوسع في زراعة النخيل، وتحسين الممارسات الزراعية لمحاصيل البساتين.

كما شملت النقاشات إرشادات حول تجهيز الأراضي، والوقاية من الآفات، وأفضل الطرق لنقل الشتلات والفسائل وضمان سلامتها، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مناطق جنوب سيناء.

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