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إدارة رشيدة للجلسات.. 3 وزراء يشيدون برئيس "النواب" لهذه الأسباب

02:55 م الأربعاء 18 يونيو 2025

جانب من اللقاء

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كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقب الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت مشاركة فاعلة من النواب والحكومة على حد سواء.

وأعرب الوزراء عن شكرهم الوافر وتقديرهم الكبير للمستشار الدكتور حنفي جبالي ولمجلس النواب، على الإدارة الرشيدة للمناقشات والجهد الكبير الذي بُذل خلال مناقشات مشروعَي الخطة والموازنة، وما أبداه النواب من حرص واضح على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزراء الثلاثة أن التعاون البنّاء بين الحكومة ومجلس النواب يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ ما تضمنته الموازنة والخطة من مشروعات وبرامج تنموية.

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الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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