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السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

02:19 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وبحسب الجريدة الرسمية فإن القانون مكون من 14 مادة ويتم العمل به من اليوم الثاني لإقراره في الجريدة الرسمية وهو 18 يونيو 2025.

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