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للراغبين في تربية الدواجن بالأردن.. رسميًّا بدء الاختبارات للمصريين المتقدمين

01:39 م الأربعاء 18 يونيو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بدء الاختبارات للمُتقدمين على فرص عمل أعلنتها الوزارة، مؤخرًا، للشباب المصري الراغب في العمل بمهنة تربية دواجن بإحدى المزارع بالمملكة الأردنية الهاشمية برواتب مجزية، وامتيازات اجتماعية وصحية.

وقال جبران إن هذه الاختبارات تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب بالخارج، تنسيقًا بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، إن الوزارة شهدت اليوم هذه الاختبارات الجديدة، وأوضحت أن الراتب يصل إلى 290 دينارًا أردنيًّا كل شهر، وينطبق على هؤلاء العمال قانون العمل الأردني الخاص بالإجازات السنوية والعمل الإضافي، والضمان الاجتماعي.. وغيرها .


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محمد جبران وزير العمل تربية الدواجن بالأردن
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