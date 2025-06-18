تراجع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تستقر اليوم على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للحرارة إلى حارة رطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضاف هيئة الأرصاد أن الطقس يكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء معتدلة خلال فترة الليل على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة: درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ٣٣ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق بداية من اليوم الأربعاء.

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