كتبت – أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل وآليات سداد المصروفات الدراسية للطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى خلال العام الدراسي 2025-2026، في إطار جهودها لضبط منظومة العمل المالي وضمان الالتزام بسداد المصروفات المقررة لتعزيز الاستفادة من الموارد التعليمية.

وأوضحت الوزارة استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، الصادر في 12 سبتمبر 2024، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، على أن يُطبق أيضًا خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026، وفقًا لفئات السداد المعتمدة من الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الوزارة.

الصفوف المستهدفة وإجراءات القبول

يسري القرار على الطلاب المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال (المستوى الأول)، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي بنوعيه (العام والفني)، إلى جانب طلاب فصول الخدمات المسائية. ويُعد تقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية أحد الشروط الأساسية لقبول ملف الطالب.

أما طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال المنقولين للصف الأول الابتدائي، فيجب إرفاق إيصال السداد مع ملف التقديم. وفيما يخص الصف الأول الإعدادي، طالبت الوزارة أولياء الأمور بتقديم طلب لتحديث بيانات الطالب، مرفقًا بإيصال السداد.

الرسوم حتى صدور قرار جديد

شددت الوزارة على استمرار العمل بالضوابط الحالية حتى صدور القرار الوزاري الجديد بشأن الرسوم والغرامات والخدمات الإضافية للعام 2025-2026. وسيُحدد القرار كيفية التعامل مع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات حتى تاريخه.

كما أكدت على ضرورة الالتزام بسداد المصروفات المقررة لفصول الخدمات المسائية بالتعليم العام والفني، مشيرة إلى أن أي تعديلات أو قرارات جديدة ستُطبق على من يسدد بعد صدورها.

الإعفاءات والتخفيضات مستمرة

أكدت الوزارة استمرار الإعفاءات المقررة في القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، والكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2023، والمتعلق بقبول البحث الاجتماعي، موضحة أن الإعفاء لا يسري على الرسوم القانونية.

كما يستفيد أبناء العاملين بالتربية والتعليم – سواء في الخدمة أو على المعاش – من خصم بنسبة 50% على الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، دون أن يشمل هذا التخفيض الرسوم القانونية أو القسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي.

طرق السداد الرسمية

أكدت الوزارة أن سداد المصروفات يتم فقط عبر حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال مكاتب البريد أو منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة، باستخدام الرقم القومي للطالب الموجود بشهادة الميلاد الإلكترونية. ويُعد إيصال السداد من المستندات الأساسية لقبول الملف.

واختتمت الوزارة بتوجيه تعليماتها إلى المسؤولين بالإدارات والمدارس بالالتزام التام بما ورد من تعليمات، مع التأكيد على أهمية تطبيقها بدقة، تفاديًا للمساءلة القانونية.

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