كتب- نشأت علي:

أثارت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، خلافات حادة، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان واللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

بدأ الخلاف مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، د. محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود، بعدما رفض الأخير التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون دون مناقشة، مطالبًا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ؛ ليرد رئيس لجنة الإسكان: "أنت تكلمت قبل كده، نتكلم في المواد".

وأثار داود إشكالية باستمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية، منوهًا بجلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، قائلًا: "هذه قضية لا فيها فائز ولا مهزوم، هذه قضية بلد".

وأكد النائب أن الظروف الاستثنائية قائمة، مشيرًا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز وأقساط ديون، كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها؛ لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.

وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم الامتداد للجيل الأول.

وتابع النائب: أيامهم كيلو اللحمة لم يصل إلى ٥٠٠ جنيه، مشيرًا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وأوضح داود أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر، حسب تقديرات البنك الدولي، قائلًا: "تقديراتنا احنا ٣٥% دول بقى ملاك ولّا مستأجرون".

واعتبر النائب أن القضية تحل نفسها "الامتداد ينتهي.. بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد، وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي، الناس دي أعمارها إيه؟ اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة، ما يقدرش يحل".

وقال داود بشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة: "سعر الوحدة ٩٠ مترًا إسكان اجتماعي، تكلفتها تقترب من مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية، يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين؟!".

وقال داود: "أنا باقول كلمتين وهاقعد، وأنا أقلية، واحترمنا رأي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف".

وقال النائب إن الدولة لا تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفًا: "أنا نائب عن هؤلاء وهؤلاء؛ عن المالك والمستأجر، وأقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة".

وتدخل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: "كلامك مكرر 90%، وسبق وذكرته في الاجتماع السابق"، ليرد النائب ضياء الدين داود: "حق النائب قول ما يريد، ومعلش عندي ألزهايمر".