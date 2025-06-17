رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد الأحد 29 يونيو المقبل

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 29 يونيو المقبل.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، الموافقة بشكل نهائى على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد، زكذلك الموافقة على مشروع قانون بتغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عـن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق