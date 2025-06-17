توقيت بداية العام الهجري الجديد.. والموعد المتوقع للإجازة

كتب- محمد نصار:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل وموعد هلال شهر المحرم لعام 1447 هـ.

وقال المركز، في بيان، اليوم، إن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 12:33 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 هـ الموافق 25/6/2025 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (9 - 36 دقيقة).

وبذلك تكون غرة شهر المحرم 1447 هـ فلكيًا يوم الخميس 26/6/2025.

وبذلك يوافق عيد رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو، وهو الموعد المتوقع أن يكون إجازة رسمية للعاملين في الدولة.

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