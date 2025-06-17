5 صور.. نجاح تجربة زراعة الأسطح بمدينة الأسمرات

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نجاح تجربة زراعة أعلى أسطح 3 عقارات بمدينة الأسمرات والتي تتم بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة فاروق الباز، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على أسطح 450 عقارًا آخرين بالأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن هذه التجربة تأتي في إطار المبادرات التي تدعمها المحافظة لما لها من مردود إيجابي بيئي وصحي واقتصادي واجتماعي لسكان الأسمرات، لافتًا إلى أن زراعة الأسطح تعد استكمالًا للدور التنموي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وطالب محافظ القاهرة، بتعميم هذه التجربة، والعمل على متابعتها وصيانتها لضمان الاستدامة، موجهًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتقديم أوجه الدعم اللوجستي لها.

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