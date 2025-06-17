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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة

11:12 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

مجلس النواب

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كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء، لمواصلة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة الاستماع للحكومة للرد على ملاحظات النواب بشأن الموازنة الجديدة، من خلال وزيري المالية والتخطيط.

يشار إلى أنه شهدت الجلسة العامة أمس، تسجيل عددا من الملاحظات، وكذلك التوصيات الموجهة إلى الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

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مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة
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